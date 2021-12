“Dune” et Wojtek Siudmak à l’honneur à Coupvray

La ville de Coupvray va réunir virtuellement trois grands noms de la science-fiction ayant inspiré l’univers fantastique de la série “Dune“ : Franck Herbert, génie inspirateur, Denis Villeneuve, grand cinéaste, et Wojtek Siudmak, artiste-peintre considéré comme le principal représentant du réalisme fantastique. Reconnu pour ses illustrations de couvertures de romans SF, Siudmak a illustré tous les numéros de la collection “Pocket science-fiction“ dirigée par Jacques Goimard.

Cette exposition regroupera plus d’une quarantaine d’œuvres de l’artiste franco-polonais réalisées pour orner les 20 tomes de la prestigieuse édition polonaise de la série de science-fiction “Dune“ créée par Franck Herbert. Elles seront accompagnées de maquettes réalisées d’après les dessins du maître pour le plus grand plaisir des fans de la série.

La saga “Dune“, devenue mythique, est un roman visionnaire. Y sont traités des thèmes contemporains comme l’écologie planétaire, l’organisation politique et religieuse, la géopolitique ou encore l’intelligence artificielle. Bestseller dans sa catégorie, ce roman s’est vendu à 12 millions d’exemplaires à travers le monde.

« Franck Herbert et Wojtek Siudmak sont des créateurs de mondes, affirme Thierry Cerri, maire de Coupvray. Ils ont développé un univers fascinant, dont l’influence a marqué plusieurs générations de lecteurs. A travers cette exposition unique en son genre, notre équipe municipale a souhaité présenter aux habitants les œuvres fantastiques de Wojtek Siudmak. »

Salle de la Ferme (RD 5A, Coupvray) du 17 au 27 novembre : les mercredi (10h-12h et 14h-18h), vendredi (14h-20h), samedi et dimanche (10 h-12h30 et 14h-18h. Entrée libre.