Du renfort pour la direction départementale de la sécurité publique

La Police Nationale se mobilise aussi en Seine-et-Marne. « Une mutualisation des personnels et des moyens a été mise en place », indique-t-on au sein de la direction départementale de la sécurité publique.

Depuis le 23 mars, 37 élèves gardiens de la paix sont ainsi venus grossir les rangs de la DDSP. Ils proviennent de différentes écoles de police (Sens, Reims, Montbéliard, Nîmes et Périgueux). Sont venus s'ajouter deux élèves commissaires, deux élèves officiers (direction centrale du recrutement et de la formation de la PN) et quatre cadets de la République. Enfin, on note également la présence d'agents de la Police aux Frontières (PAF) détachés aux patrouilles et aux contrôles sur le territoire. « Ces fonctionnaires de police oeuvrent tous pour une mission commune, celle de protéger les personnes », précise la DDSP.