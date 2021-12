Du nouveau aux Archives départementales

Les Archives départementales ont pour mission de collecter les archives produites par les administrations publiques sur l'ensemble du territoire seine-et-marnais. Ces dernières peuvent concerner des correspondances, des journaux, des photographies, des affiches…

Parmi les acquisitions les plus récentes figurent :

- Une lettre autographe de Louis Pasteur au préfet de Seine-et-Marne, datant de juillet 1881. Cette lettre a été acquise en vente aux enchères car Pasteur y évoque son expérience à Pouilly-le-Fort.

- Une affiche touristique du PLM (Chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée), intitulée “Veneux-les-Sablons, environs de Fontainebleau”, datant de 1930. L'affiche de Veneux-les-Sablons a été achetée car elle met en valeur une ville de Seine-et-Marne moins connue et moins touristique que ses voisines.

- Un album de photographies de la forêt de Fontainebleau, prises par les frères Delahogue et datant de la fin du XIX siècle. Les frères jumeaux Delahogue (Eugène-Jules et Alexis-Auguste) sont tous deux peintres et photographes, originaires de Blandy-lès-Tours. Le présent album a été acquis auprès d'une galerie afin de documenter la photographie d'art de la fin du XIX siècle : l'album compte en effet 28 photographies de divers lieux seine-et-marnais (forêt, fermes, maisons, château de Fleury-en-Bière, église du Mée-sur-Seine…).

- Un brevet de réception du marchand René Claude Gaspard Dassy (Meaux), datant de 1776. Conformément à la législation de l'Ancien Régime, tout marchand doit disposer d'un brevet afin de pouvoir exercer son commerce. Il s'agit donc d'un document officiel qui illustre le contrôle des corporations de métier par l'administration royale. Cette pièce a été achetée en vente aux enchères.

- Des archives du soldat René Fichu sur la Grande Guerre. Le journal illustré de ce poilu a été donné dans le cadre de la collecte des archives de cette période pour les commémorations de la Grande Guerre. Cette opération aux Archives départementales a été particulièrement fructueuse et elle a contribué à mieux documenter cette période troublée par ceux qui ont fait la guerre.