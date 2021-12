Du mardi 6 au jeudi 8 novembre Treize entreprises seine-et-marnaises sur le salon EXPOPROTECTION 20

Parmi elles, Neutronic, basée à Chelles, a reçu le Trophée de bronze de l'innovation, pour sa solution radio adressable TX4, dédiée à la sécurité incendie.

Ce rendez-vous des acteurs du marché de la prévention et de la sécurité réunit quelque 770 exposants internationaux et reçoit plus de 20 000 visiteurs dans ses deux univers complémentaires, les risques professionnels et industriels et les risques malveillance et incendie.

Les entreprises : Cordia, l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale, Iseo France, JPC, Keytronics, Meiko France, Neutronic, Nugue Coffres-forts, Protec Sécurité, Rami Audio, Risco Group France, Rot, Vanderbilt International.