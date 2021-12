Du cirque au château de Blandy

Cette année, la programmation des Dimanches de Blandy inclut un spectacle de cirque qui ravira petits et grands. Au milieu de leur salon, il y a «elle», il y a «lui» et, au milieu des deux, il y a «l’ennui». Tous les trois bien emmitouflés dans le confort d’un quotidien trop étriqué, le temps passe lentement.

Seules les manies, obsessions et petites distractions viennent rompre un tant soit peu la monotonie ambiante. La parole est superflue et seuls s’expriment les corps et les objets. Et alors que même la petite musique de fond laisserait entendre une mouche léthargique se larver, tout se met petit à petit en branle, en mouvement.

Il et elle se poussent, se roulent, claquent, rebondissent, volent et cherchent par n’importe quel moyen à se distraire. Entre acrobaties, manipulation d’objets, théâtre et humour, Manon Delage, Hannah Devin et Coline Trouvé nous parlent de l’amour dans l’ennui et de la complicité qui peut naître dans le néant du « rien à faire », intelligemment mis en scène par Stéphanie Lemonnier.a