Du 16 septembre au 8 octobre, Mangeons local

En Île-de-France, « on sème, on cultive, on récolte, on fabrique ». Sur ce terroir, des professionnels, agriculteurs et artisans, œuvrent avec passion pour offrir le meilleur. Tous sont engagés dans leur métier, pour pérenniser, créer, faire renaître des saveurs. Ils travaillent souvent ensemble. Un écosystème s'est tissé, se renouvelle et alimente les goûts du terroir francilien. Toutes ces facettes vont être partagées avec les Franciliens, durant ces « Semaines du Mangeons Local »Paris Île-de-France.

Où et comment consommer local ?

Drive fermier, marchés sur web, épiceries… Les Franciliens ont à leur disposition un large choix de services et de lieux pour faire leurs emplettes. Ceux-ci s'adaptent aux rythmes de vie, sont engagés, proposent des sélections de produits très pointues et de saison…

Rendez-vous sur le site www.mangeonslocal-en-idf.com où une carte vous permettra de localiser les commerçants à proximité de chez vous.