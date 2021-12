Dons du sang : l'EFS alerte sur une nouvelle baisse

Selon les Etablissements français du sang, la situation est aujourd'hui préoccupante. Les réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d'alerte et tout indique qu'elles continuent de baisser.

Cette baisse est liée selon l'oganisme à deux difficultés qui impactent fortement les réserves de sang.

La première : depuis le début du confinement, l'annulation de nombreuses collectes mobiles (notamment dans les universités et les entreprises). Ce phénomène persiste même en période de déconfinement (secteurs encore ralentis, télétravail ou encore locaux indisponibles).

La seconde : une baisse des prélèvements sur les collectes maintenues, du fait du renforcement des mesures de sécurité sanitaire qui en ralentissent le déroulement et, depuis le 11 mai, d'une baisse de fréquentation des donneurs.

Il est désormais essentiel, pour l'établissement, que les donneurs prennent le relais de toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés durant ces deux derniers mois pour passer le cap du confinement, et permettre de faire remonter le niveau de réserve avant l'été et de le maintenir jusqu'au mois de septembre.

Déjà donneurs ou pas encore, tous sont particulièrement attendus dans les 11 Maisons du don franciliennes ainsi que sur l'ensemble des collectes mises en place sur toute l'Ile-de-France.

L'EFS a, pour rappel, mis en place sur les collectes les mesures barrières et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire pour tous. "En zone verte comme en zone orange, les dons de sang sont toujours possibles ! ", conclut l'organisme.



Pour toutes les collectes organisées en Île-de-France, les donneurs sont invités à prendre rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr en cliquant sur « Rendez-vous en ligne ». La prise de Rendez-vous permet de réduire le temps d'attente et de bénéficier du meilleur accueil dans le strict respect des consignes de sécurité.