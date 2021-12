Donnez votre sang dans les jours et les semaines à venir

Les Français ont été nombreux à se rendre spontanément dans les centres de collecte de sang après les récents attentats. Toutefois, le sang (total, plasma et plaquettes) est périssable et ne peut être conservé longtemps. Les dons sont donc nécessaires dans les jours et les semaines à venir.

Où donner ?

Centre Hospitalier de Meaux

6/8 rue Saint Fiacre (accès : gare Meaux / Bus M2 arrêt Poste Allende)

Tél : 01 64 35 38 42

Mardi : 14h-16h

Mercredi et vendredi : 9h-12h30 & 14h-16h

Jeudi : 12h30-19h

1er et 3e samedis du mois : 8h30-15h

Centre Hospitalier Marc Jacquet à Melun

Don de sang total, plasma et plaquettes

8 rue de Vaux-le-Pénil (accès : RER D / Bus C ou Cbis Arrêt Vaux-le-Pénil)

Du lundi au vendredi : 8h30-15h30

Samedi (semaines impaires) : 8h-14h

Tél : 01 64 71 68 68

Les conditions pour donner son sang :

être âgé(e) de 18 à 70 ans (le 1 er don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin de prélèvement) ;

don après 60 ans est soumis à l’appréciation du médecin de prélèvement) ; être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo ;

être reconnu(e) apte au don ;

peser au moins 50 kg ;

avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué).

Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang :