Donnez votre sang à Westfield Carré Sénart

Le centre commercial Westfield Carré Sénart s’associe à l’Établissement français du sang (EFS) pour proposer un point d’informations et de prélèvements aux visiteurs souhaitant devenir donneurs ou bien simplement se renseigner sur le processus de don. Toute la journée du 30 octobre, les clients du centre commercial pourront donner leur sang au point d’accueil EFS installé porte 4, niveau 0 (face à la boutique Vicente). Véritable lien entre les donneurs et l’ESF, le dispositif vise à offrir de la visibilité à l’organisme et à faciliter les démarches des futurs donneurs. De 12 heures à 17 heures, les clients de Westfield Carré Sénart pourront se rendre à cet espace éphémère et prendre « une heure de leur temps pour sauver trois vies ». Pour programmer son don, il est nécessaire de prendre rendez-vous.

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr