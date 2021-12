Donnemarie-Dontilly : un million d'euros pour la rénovation énergétique du collège

Le collège du Montois de Donnemarie-Dontilly se prépare à un toilettage complet. Une extension (construction d'une restauration scolaire) et une réhabilitation partielle de nombreux espaces de l'établissement scolaire (capacité de 600 élèves) sont prévues. Pour réaliser cette rénovation énergétique, la commune, située entre Provins et Montereau-Fault-Yonne, s'est vue accorder une aide financière substantielle d'un million d'euros débloquée dans le cadre du plan gouvernemental France Relance (dotation de soutien exceptionnelle à l'investissement local). Le coût total estimatif des travaux est de 7, 1 millions d'euros (HT) et la livraison est programmée pour juin 2023.