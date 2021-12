Donne de la voix avec des stages de chant

En collaboration avec les communes de Cesson, Vert-Saint-Denis, Nandy, Lieusaint, Combs-la-Ville et Moissy-Cramayel, les conservatoires, les lieux de pratique des musiques actuelles et les lycées, l'agglomération Grand Paris Sud propose aux jeunes à la fois une sensibilisation et une formation au chant dans les musiques actuelles. Les stages de l'opération « Trouve ta voix » se terminent, pour ceux qui le souhaitent, par un concert de restitution en live. Cette année, cinq stages sont organisés dans quatre communes seine-et-marnaises et se déroulent sur trois ou quatre demi-journées de formation.

Infos pratiques

• La participation à un stage, comprenant trois ou quatre demi-journées de formation et la participation facultative au concert de restitution, est de 25 euros.

• L'inscription est ouverte à tous (+ de 13 ans) : envoyez votre demande par e-mail à l'adresse trouvetavoix@grandparissud.fr

• Un groupe Facebook, pour échanger sur les stages de chant, est ouvert à tous les participants - retrouvez les échanges via le hashtag #Trouvetavoix

Calendrier des stages « Trouve ta voix »

Le stage de Combs-la-Ville : trois demi-journées de formation les samedis 10, 17 et 24 mars de 14 à 18 h à la MJC l'Oreille Cassée - 1 place du père André Jarlan

- Le stage de Lieusaint : trois demi-journées de formation le samedi 19 mai, samedi 2 et samedi 9 juin de 13 h 30 à 17 h 30 au Jardin Comédien - 53 bis rue de Paris

- Le stage de Moissy-Cramayel : trois demi-journées de formation les samedis 10, 17 et 24 mars de 14 à 18 h aux 18 marches, Ferme de Lugny

- Le stage de Nandy : quatre demi-journées de formation les mardis 22 et 29 mai et les mardis 5 et 12 juin, de 18 à 21 h à l'École de musique - rue des 18 Sous