Dominique Perben rejoint le cabinet Betto Seraglini

Le ministre de la justice de Jacques Chirac de 2002 à 2005, chargé de l'élaboration du programme régalien d'Alain Juppé pendant la primaire de la droite et du centre, rejoint les vingt spécialistes du cabinet Betto Seraglini qui renforce sa position de leader français dans la résolution des crises des entreprises à l'international.

Pour Dominique Perben, avocat au barreau de Paris depuis 2010, « je rejoins une véritable institution dans le domaine de l'arbitrage international. Je partage totalement la vision de mes cinq nouveaux associés qui ne se limitent pas au traitement de problèmes juridiques mais s'attachent à résoudre des crises aux enjeux financiers et de réputation souvent considérables. »

Pour Jean-Georges Betto, associé-gérant, « nos clients du CAC 40 cherchent des relais de croissance dans des régions du monde où l'environnement politique et réglementaire est facteur de risques. L'expérience gouvernementale au plus haut niveau de Dominique Perben est incontournable à la résolution des crises traversées par nos clients à l'international qui impliquent ou mettent en cause des États étrangers. Dominique nous apporte ses talents reconnus de négociateur, de médiateur et d'arbitre. »

​ Betto Seraglini est le cabinet français leader dans la résolution des litiges internationaux et gère actuellement 35 milliards de dollars d'intérêts. Le cabinet s'est vu décerner en 2016 par le magazine anglais The Lawyer le titre envié de Firme européenne spécialisée de l'année. L'équipe a eu à traiter des arbitrages commerciaux et d'investissements les plus médiatiques de ces dix dernières années, des frégates de Taïwan au différend entre Michel Rocard et Vincent Bolloré en Afrique. Quatre secteurs d'industrie font particulièrement confiance à l'expertise de Betto Seraglini : la construction internationale, l'exploitation de ressources naturelles (pétrole, gaz, minerai), l'aéronautique ainsi que l'industrie de Défense. Betto Seraglini vient d'être mandaté par l'ancien banquier de Vladimir Poutine, Sergueï Pougatchev, pour réclamer à la Russie 14 milliards d'euros devant la justice internationale.