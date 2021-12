Documentaire « Ma vie Zero déchets » à Lagny-sur-Marne le 8 février à 19h

Une découverte choc qui a poussé Donatien Lemaître dans l'aventure Zero déchets. Celui-ci se lance au quotidien dans cette quête et relate les six mois pendant lesquels lui et sa famille se sont astreints à réduire au maximum leur production de déchets. De trente kilos par semaine au départ, ils sont parvenus à n'en produire plus qu'un seul par semaine. C'est l'objet de ce film documentaire en projection à la Médiathèque de Lagny sur Marne, dans lequel ce récit d'une expérience radicale donne l'occasion d'une enquête plus large sur la question des déchets.

Film documentaire de Jean-Thomas Ceccaldi, Donatien Lemaître, Dorothée Lachaud (France, 2015) Dans le cadre de la thématique “Empreintes végétales et relations durables”.

Public adulte

Entrée libre dans la limite des places

disponibles.

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy,

10 allée Vieille et Gentil,

Lagny-sur-Marne