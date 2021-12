Mois du film documentaire, du 22 au 24 novembre

Organisé par l'association Images en bibliothèques, le Mois du film documentaire réunit près de 2 000 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films documentaires au mois de novembre. Il vise à promouvoir les documentaires d'auteur, souvent méconnus du grand public car trop peu diffusés sur petits et grands écrans.

La médiathèque invite le public à un cycle de 3 projections suivies d'un débat sur le thème « L'arbre, la forêt et le territoire ».

Vendredi 22 novembre à 20h30 :

- Arbres, un voyage immobile, de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil

Belgique, 2002 – 48 mn.

Séance en présence du réalisateur Marc-Antoine Roudil, suivie d'une collation.

- Samedi 23 novembre à 15h

Le Temps des forêts de François-Xavier Drouet – France, 2018 – 103 mn.

Séance en présence de Denis Asfaux, animateur culturel et membre de la Société nationale d'agroforesterie.

- Samedi 30 novembre à 15h

Nul homme n'est une île de Dominique Marchais – France, 2017 – 96 mn.

Séance en présence de Stratis Vouyoucas, réalisateur, intervenant sur le film.

Après chaque film les spectateurs pourront échanger avec les invités. L'entrée est gratuite à la médiathèque Luxembourg (réservation conseillée pour 1, 2 ou 3 séances au choix).

2 rue Cornillon, Meaux.

Tél. : 01 83 69 69 00 90

ou par mail : musiquecinemedialux@meaux.fr