Doctor Beer compte bien soigner les amateurs du breuvage doré

Il va y avoir du mouvement sur la place Jacques Amyot ! Amateurs de bières et autres bons vivants sont attendus début décembre à Melun pour découvrir Doctor Beer, un bar à bière/cave à vin lancé par Charlotte Jugant. « Doctor Beer proposera des produits que l'on ne trouve pas ailleurs », introduit la Seine-et-marnaise d'adoption, qui souhaite en faire un lieu convivial et chaleureux.

De fait, côté comptoir, 3 bières seront disponibles en pression, dont un bec dédié à une bière locale. La Font and Bleau de la brasserie Pachamama ouvrira le bal, la série des pressions changeant régulièrement. « J'ai prix contact avec tous les brasseurs locaux, l'accord est déjà acté avec certains d'entre eux », confie Charlotte Jugant.

La cave sera elle composée de bières locales, françaises et internationales en proportions égales. S'agissant de la Seine-et-Marne, ou y trouvera notamment la Crazy Hops de Jérôme Picard (Vaux-sur-Lunain), la Bière de Brie de la Brasserie Rabourdin (Courpalay), l'Instant de Cédric Bottier et Benoît Fleuret (Moissy-Cramayel), ou encore la Bellifontaine, bière artisanale du Gâtinais (Beaumont-du-Gâtinais).

Paris sera également de la partie. « J'ai eu un coup de cœur pour la Brasserie de l'Être située à Paris, précise Charlotte Jugant. Leurs bières sont à tomber par terre ! » Cette variété dispose en effet du label Nature et progrès, plus exigeant encore que le label bio.

La Belgique et ses bières au savoir-faire et à la qualité renouvelés sera bien sûr à l'honneur, avec notamment la brasserie Dupont. Les Etats-Unis répondront également présent, avec la Rogue, une bière au chocolat, ou encore la Stout, au goût café. « On ne saurait dire si c'est un café frappé à la bière ou une bière au café frappé », témoigne Charlotte Jugant.

Pour l'Asie, une sélection de breuvages japonais sera proposée, dont une bière au riz rouge. « Ces bières fabriquées avec le soin et la précision que l'on connaît sont très intéressantes ».

Doctor Beer devrait également accueillir une sélection de bières bretonnes, corses (La Pietra) ou encore basques. « Nous serons continuellement en recherche de nouveauté », souligne-t-elle, précisant qu'il s'agira de surprendre sans cesse le goûteur. Si pour l'heure quelque 140 variétés sont déjà prévues, Doctor beer devrait en référencer 200 à terme. « Romain Pernet, brasseur consulté pour la sélection des bières, a accepté d'être présent les vendredis et samedi lors d'événements dédiés à la bière », poursuit Charlotte Jugant.

Enfin, côté épicerie fine, l'on trouvera notamment des bières rares « de luxe », mais aussi des aliments tournant autour du breuvage doré tels que des pâtés, des vinaigres, du fromage, de la carbonade… Avec en outre 25 places en salle et 50 en terrasse sur la place Jacques Amyot, Doctor Beer aura de quoi satisfaire tous les fans de la boisson maltée.

L'établissement sera ouvert de midi à 1h du matin tous les jours. Jobs étudiants potentiellement à pourvoir. 4 place Jacques Amyot, Melun. Tél : 06 78 66 07 68