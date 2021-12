Dm paysages : des espaces verts plus harmonieux

Arrivé dans la région au début des années 2000, Zeli Disikitli effectue comme de nombreux habitants de Seine-et-Marne de longs trajets pour rallier l'entreprise qui l'emploie alors dans le Val -de-Marne. Nathalie, secrétaire médicale à l'époque, a l'idée de créer et gérer avec son époux DM Paysages. Avec l'aide d'un ami qui s'associe à eux, ils démarchent alors les particuliers, copropriétés, les collectivités territoriales et les entreprises, avec à leur actif une palette de services complète.

« Notre offre est vaste, précise Nathalie, nous proposons à la fois de l'entretien courant de haies, de l'élagage d'arbres, de l'installation de clôtures, de piscines en bois, de la maçonnerie paysagère ou des terrasses ». L'entreprise membre de l'UNEP (organisation professionnelle du paysage) est également détentrice de l'agrément Service à la personne DIRECCT, permettant à ses clients particuliers de bénéficier du crédit d'impôt de 50 % pour de petits travaux de jardinage. À présent forte de huit salariés, la société installée à Marolles-sur-Seine depuis 2013 intervient sur les secteurs de Melun, Fontainebleau, Provins, Nemours, Sens ainsi que dans la zone de l'essone frontalière de la Seine-et-Marne.

« Nous essayons dans la mesure du possible d'utiliser des engrais bio et le moins de produits phytosanitaires possible, mais cet élément impacte le devis final » explique Nathalie, « nous privilégions également la préservation ou l'introduction d'éléments organiques comme le bois, pour que le vivant reste au cœur du jardin. » DM Paysages a le souci d'expliquer sa démarche et de conseiller le client. L'entreprise propose également du coaching auprès des personnes désireuses de s'investir au quotidien dans la gestion de leur jardin. « Nous sommes à même d'accompagner le particulier pour qu'il acquiert la capacité de faire une partie de l'entretien par ses propres moyens. »

Afin de développer la structure, DM Paysages s'efforce d'optimiser la gestion de son organisation en opérant par binômes, pour que les chantiers soient plus sécurisés et traités plus rapidement, ce qui permet un coût plus intéressant pour le client également. L'innovante PME familiale démarrée dans un garage en 2006 s'est récemment associée à un prestataire de Spa pour proposer à ses clients des services d'aménagement extérieurs autour de l'acquisition d'un Spa. Une initiative qui ne devrait pas manquer de susciter l'intérêt dans le secteur.



DM Paysages, 1 rue de la Croix Saint Jacques,

ZA Saint Donain, MAROLLES SUR SEINE

Nathalie Disikitli, 09 74 56 12 78,

https://www.dmpaysages.fr/ dmpaysages@gmail.com