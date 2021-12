Dotées d'un label lancé en janvier 2020, les Maisons France Services essaiment dans l'Hexagone. Il y en a désormais vingt en Seine-et-Marne. Les principales missions de ces structures, mises en place par le gouvernement dans le but de renforcer le travail des administrations, sont diverses : accueil, information et orientation des usagers, aide à l'utilisation des services en lignes et facilitation administrative.

Les dix nouvelles Maisons France Services, implantées dans le département, sont situées dans les endroits suivants :