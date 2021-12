Dispositif « Do You Speak Touriste ? »

Le lancement officiel de l’opération s’est déroulé à Fontainebleau le vendredi 27 mai au quartier Henri IV pôle d’excellence du Tourisme, en partenariat avec la CCI de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Tourisme.

Un dispositif élargi à toute l’Ile-de-France

Le lancement officiel de l’opération qui s’est tenu à Fontainebleau était le coup d’envoi de plusieurs « journées terrains » où les conseillers des CCI et du CRT Paris-Ile-de-France vont à la rencontre des professionnels du tourisme pour leur présenter l’opération et les outils mis en place. Le dispositif s’est étendu sur toute l’Ile-de-France à partir du 31 mai, notamment à Paris, Fontainebleau, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Auvers-sur-Oise, Saint-Denis et Roissy...

A la veille de l’Euro 2016, cette mobilisation régionale prend tout son sens. L’Ile-de-France va recevoir l’ensemble de notre continent. Une opportunité unique de valoriser les atouts touristiques de la destination et son sens de l’accueil.

Des outils pour les professionnels du tourisme

· Le guide pratique propose les informations clés sur les 17 principales nationalités visitant la destination Paris Île-de-France et représentant 80%% des visiteurs de la destination.

· Le site Internet doyouspeaktouriste.fr fournit des informations complémentaires (des dialogues dans 9 langues, les détaxes, les correspondances de tailles et de mesures...). Paris Ile-de-France est la destination la plus visitée au monde avec près de 47 millions de visiteurs français (58%%) et internationaux (42%%) en 2015, qui ont généré près de 21 milliards d’euros de consommation touristique. La perception de la destination par les touristes internationaux est positive, avec un taux de satisfaction de 95%%1.

· L’application Yes I Speak Touriste ! s’adresse aux touristes non francophones. Elle recense, sur une carte interactive, les commerces, hôtels et restaurants franciliens en fonction des langues parlées (9 langues) et de leur activité. Disponible sur Android, Apple et le web, elle permet aux professionnels d’être référencés gratuitement.

95%% des touristes internationaux satisfaits et attentifs à la qualité de l’accueil

Paris et la région francilienne est la destination la plus visitée au monde avec près de 47 millions de visiteurs français (58%%) et internationaux (42%%) en 2015, qui ont généré près de 21 milliards d'euros de consommation touristique. La perception de la destination par les touristes internationaux est positive, avec un taux de satisfaction de 95%% selon des enquêtes permanentes (dispositifs d'enquêtes dans les aéroports, les trains et sur les aires d'autoroute – CRT PIDF – Résultats 2015 Dispositif d'exploration qualitative des attentes et besoins des visiteurs – CRT PIDF – Résultats 2012-2013-2014-2015).

Enjeu majeur en termes d’attractivité et de rayonnement à l’international, l’Euro 2016 constitue une véritable opportunité de générer des flux touristiques et d’attirer de nouvelles clientèles. Les supporters prévoient de séjourner 9 jours en moyenne avec des attentes précises en termes de qualité d’accueil : utilisation des nouvelles technologies, maîtrise des langues étrangères, personnalisation du service apporté...

Des attentes très fortes auxquelles il faut savoir répondre. Le dispositif « Do You Speak Touriste ! » contribue à satisfaire cette demande.