Dispositif d'urgence pour les professionnels sinistrés

Face à l'ampleur des inondations qui viennent de toucher l'Ile-de-France, les caisses régionales du Régime social des indépendants (RSI) se mobilisent et mettent en place un dispositif d'urgence dédié aux chefs d'entreprise sinistrés, artisans, commerçants et professions libérales, actifs ou retraités, ayant une carrière majoritairement au RSI.

Pour les chefs d'entreprise actifs ou les retraités RSI sinistrés, un fonds « catastrophes et intempéries » est activé par le RSI afin de leur venir en aide rapidement par l'octroi d'une aide financière, sans attendre les déclarations des autorités compétentes. Pour bénéficier de ces dispositions, les assurés sinistrés doivent se faire connaître auprès de la cellule de crise mise en place à cet effet par mail : inondationsidf@idfest.rsi.fr ou par courrier (télécharger le formulaire de demande de secours urgent sur la page régionale du site rsi.fr)

En dehors des zones sinistrées, pour les chefs d'entreprise actifs rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations sociales, compte tenu des difficultés économiques découlant des inondations, le RSI peut :

- Proposer un calcul de cotisations sociales personnelles sur une assiette estimée des revenus, si le sinistre risque d'entraîner une baisse de ceux-ci ;

- Accorder un étalement du règlement des cotisations ;

- En dernier ressort, étudier une éventuelle prise en charge (totale ou partielle) des cotisations dues, après examen du dossier par la commission d'action sanitaire et sociale.

Les chefs d'entreprise doivent faire une demande motivée auprès de leur caisse RSI de rattachement sur www.rsi.fr rubrique nous contacter.