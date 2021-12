Disneyland Paris : Super héros en vue

Disneyland Paris a dévoilé dernièrement un aperçu de la future zone dédiée à l'univers de Marvel, intégrée au Parc Walt Disney Studios. Ce nouvel espace permettra aux visiteurs de rencontrer leurs héros favoris, « des arts mystiques de Doctor Strange aux prouesses vertigineuses de Spider-Man ». Ils pourront également découvrir les dernières expériences créées par Pym Technology avec Ant-Man, la Guêpe et pourront faire équipe avec Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, Captain America et bien d'autres encore.

Le parc précise qu'outre ces rencontres héroïques, les visiteurs pourront tester de nouvelles attractions, assister à des spectacles inédits et choisir leurs menus parmi les nouveaux restaurants dans cette zone Marvel. Ils découvriront également un Rock‘n'Roller Coaster totalement repensé pour une aventure à sensations fortes et à grande vitesse.

Un hôtel dédié en 2020

L'expansion, prévue pour s'étaler sur plusieurs années, coûtera près de 2 milliards d'euros. Cette zone immersive marque la première étape de la transformation du Parc Walt Disney Studios. Une des zones du parc sera complètement transformée pour accueillir les super héros Marvel de façon permanente à Disneyland Paris.

Disneyland Paris précise que l'univers Marvel pourra d'ores et déjà être expérimenté avec la seconde saison des super héros Marvel.

Le Disney's Hotel New York fera également peau neuve pour devenir, en 2020, le nouveau Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, soit le tout premier Hôtel Disney à promouvoir cet univers.