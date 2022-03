Disneyland Paris se réinvente pour son 30e anniversaire

La transformation de la première destination touristique européenne se poursuit. Parallèlement au plan d’extension du Parc Walt Disney Studios (ouverture d’Avengers Campus cet été) et aux modifications du Disneyland Hotel, de nouvelles expériences de restauration, ainsi que des offres de shopping et de divertissement repensées, sont en préparation.

Situé en plein cœur de Disneyland Paris, Disney Village va donc être métamorphosé. Les travaux, qui débuteront d’ici la fin de l’année, vont lui donner une nouvelle identité visuelle et proposer des expériences attractives. Au terme de ce chantier, de somptueuses boutiques et des restaurants au concept innovant accueilleront les visiteurs en journée, tandis que des milliers de lumières modifieront les lieux en un endroit enchanteur à la tombée de la nuit. Disney Village comportera également de luxuriants espaces verts, ainsi qu’une promenade en bord du lac, des allées embellies, de nouvelles façades et des terrasses invitant à la relaxation. Ses divers restaurants et boutiques permettront d’offrir davantage d’options en termes de restauration et de shopping grâce à des concepts novateurs proposés par des marques attractives.

« Ce projet illustre, une fois de plus, la manière dont nous continuons à réinventer notre destination. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’enrichir Disney Village avec de nouveaux concepts emblématiques et intemporels, qui plairont à une nouvelle génération de visiteurs. »

La première étape de cette mue se traduira par le remplacement de l’actuel Café Mickey par une brasserie française contemporaine. Le Groupe Bertrand, déjà propriétaire de plusieurs brasseries parisiennes réputées, a été choisi pour gérer ce restaurant. Il va y introduire un nouveau concept, qui permettra d’optimiser l’expérience culinaire et d’élargir l’offre de restauration pour les amateurs de cuisine française. Rosalie, nom donné à ce nouveau restaurant, s’étendra sur deux étages. Il proposera 500 places dans des intérieurs contemporains inspirés par les brasseries parisiennes, avec vue sur le lac Disney. Grâce à sa cuisine traditionnelle, c’est l’art de vivre à la française qui y sera célébré. Ouverture prévue en 2023.