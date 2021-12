Disneyland Paris se fournit en gel hydroalcoolique à Croissy-Beaubourg

Après une fermeture totale de près de huit mois due à la pandémie de la Covid-19, Disneyland Paris est de nouveau ouvert depuis le 17 juin. Les mesures sanitaires ont été renforcées, à commencer par l'utilisation massive de gel désinfectant pour les mains, à l'usage quotidien des nombreux visiteurs. Près de 2 000 distributeurs ont été ainsi disposés à divers endroits du parc de loisirs.

C'est Purell, marque de l'entreprise américaine Gojo Industries, leader mondial de la production et de la commercialisation de solutions d'hygiène et de soins de la peau en dehors du domicile, qui a été choisie pour accompagner cette réouverture. Ce produit désinfectant est fabriqué à Croissy-Beaubourg, au sein des laboratoires Prodene Klint, à 20 km de Disneyland Paris. Cette collaboration remonte à juillet 2020 et s'inscrit dans la volonté de Disneyland Paris de favoriser et de préserver le bien-être de ses visiteurs et de ses collaborateurs. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, cet usage fait partie des nombreuses mesures renforcées prises en matière d'hygiène et de sécurité. On peut notamment citer le nombre limité d'entrées journalières et le port du masque obligatoire à partir de six ans.

« La santé et la sécurité de notre personnel et de nos visiteurs restent notre priorité absolue », explique Laure Albouy, vice-présidente de la stratégie commerciale et de l'intégration à Disneyland Paris. « La décision de rendre les désinfectants pour les mains largement disponibles partout dans le parc fait partie intégrante de cet engagement continu. »

Produit de renommée mondiale, le gel hydroalcoolique Purell est donc fabriqué à Croissy-Beaubourg par une filiale française de Gojo. L'utilisation de ce produit d'origine locale constitue un témoignage de l'engagement de Disneyland Paris à contribuer positivement au développement économique du territoire. Ce partenariat réjouit également les dirigeants de Gojo. “Purell est l'une des marques les plus fiables au monde en matière d'assainissement des mains et des surfaces »,

souligne Erik Zimmer, directeur général de Gojo Industries. « Nous sommes fiers de fournir un produit de qualité pour l'ensemble de Disneyland Paris où la santé et la sécurité sont une priorité absolue. »