Disneyland Paris redistribue des denrées alimentaires aux associations

Fruits, légumes, viande, épicerie et surgelés : des dizaines de palettes de denrées alimentaires, provenant des hôtels et des restaurants du site de Marne-la-Vallée, affluent actuellement vers les centres de stockage de plusieurs associations de Seine-et-Marne. C'est le cas notamment de l'antenne départementale du Secours Populaire, à Vaux-le-Pénil, qui a reçu 27 palettes aussitôt réparties vers les différents points-relais de la région. Ainsi, le Secours Populaire de Meaux a récupéré trois palettes de produits surgelés et les Restos du Cœur d'Esbly six palettes d'épicerie. En début de semaine dernière, ce sont près de 200 kg de steak hachés qui avaient également été offerts aux Restos du Cœur. La Croix Rouge et la Banque Alimentaire s'ajouteront bientôt à la liste des bénéficiaires.

Cette opération solidaire est organisée dans le cadre du partenariat liant Disneyland Paris à plusieurs associations (Emmaüs, K d'urgences et Pour un sourire bénéficient également de ces dons) et aux établissements de santé environnants (matériels de protection et fournitures médicale leur sont distribués). Au printemps dernier, lors de la première fermeture du parc, ce sont 15 tonnes de nourriture qui avaient été distribuées pour une valeur marchande totale dépassant les 6 millions d'euros.