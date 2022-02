Disneyland Paris propose plus de 1 000 postes dans la restauration

Une opération de recrutement a été organiséeles 13 et 14 février à Disneyland Paris dans le cadre des Journées des métiers de la restauration. Plus de mille postes (350 CDI et 700 CDD) sont, en effet, à pouvoir. Comme les professionnels du secteur, la soixantaine de points de restauration du complexe de loisirs de Marne-la-Vallée, qui fête son 30e anniversaire cette année, peinent à recruter. Des commis, des serveurs et des barmaids sont recherchés en priorité, mais aussi des chefs, ainsi que des chefs de rang et de partie.