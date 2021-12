Disneyland Paris offre plus de 4000 jouets aux associations

Après la nourriture, les jouets. Actuellement fermé, Disneyland Paris ne reste pas inactif et diversifie ses opérations solidaires en faveur des plus démunis. Cette semaine, certains de ses salariés ont conditionné plus de 4 000 jouets à l'effigie des super-héros Marvel qui seront redistribués prochainement en guise de cadeaux de Noël aux enfants de familles défavorisées par des associations caritatives. Parallèlement, la distribution de denrées alimentaires se poursuit. Plus de 27 palettes de nourriture ont été ainsi acheminées vers le Secours Populaire de Meaux. Depuis mars et le début de la crise sanitaire, c'est l'équivalent de 6 millions d'euros en nature qui a été redistribué.