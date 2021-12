Disneyland Paris meilleur parc familial d'Europe

Disneyland Paris a obtenu le prix 2020 du meilleur parc familial d'Europe. Le complexe de loisirs s'est également classé deuxième dans la catégorie des Meilleurs Dark Rides d'Europe pour l'attraction « The Twilight Zone Tower of Terror ».

Organisé par Kirmes Park & Revue, l'European Star Awards récompense l'esprit d'entreprenariat, le courage et l'innovation au sein de l'industrie européenne des parcs à thème. Cette année, Disneyland Paris a également été sélectionné quatre fois aux Park World Excellence Awards, prix récompensant les meilleurs opérateurs, fournisseurs, fabricants et spécialistes du divertissement d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Actuellement fermé pour des raisons liées à la pandémie de la Covid-19, le parc d'attractions de Marne-la-Vallée doit réouvrir ses portes le 12 février 2021.