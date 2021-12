Disneyland Paris : le nom de la nouvelle zone thématique révélé

« Je suis fière d'annoncer que la nouvelle zone thématique et immersive dédiée à Marvel arrivant bientôt au Parc Walt Disney Studios s'appellera “Avengers Campus !”, a indiqué Natacha Rafalski,

présidente de Disneyland Paris. Ce « land », qui devrait être inauguré dans deux ans, aura pour mission de plonger le visiteur « au cœur de l'action et des aventures épiques de leurs super-héros », dont Doctor Strange et Spider-Man. Les dernières expériences créées par Pym Technology avec Ant-Man et la Guêpe seront également à découvrir. A l'été 2020 ouvrira par ailleurs le Disney's Hotel New York – The Art of Marvel, où seront exposées plus de 300 œuvres des artistes de Marvel Comics et des Studios Marvel.