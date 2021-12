Disneyland Paris : le départ de 1 000 salariés acté

Un maximum de 1 052 salariés en CDI (sur un total de 14 620) devrait profiter d'une rupture conventionnelle collective pour s'en aller. Des départs qui se traduiraient par la suppression de 452 postes.

Un accord a été obtenu au terme d'un mois de négociations entre la direction et les principaux syndicats. Pour que cet accord puisse être définitivement validé, la direction s'est engagée à ne procéder à aucun licenciement économique d'ici janvier 2023. Ce guichet « départ » sera ouvert du 8 au 27 février et les candidatures étudiées entre le 8 et le 13 mars, mais avec des conditions d'éligibilité strictes. Le montant des indemnités ira de 15 000 à 100 000 euros.