Disneyland Paris lance une gamme de masques made in France

Pour témoigner de son engagement à soutenir les associations caritatives et les établissements de santé « en ces temps difficiles », Disneyland Paris a décidé de lancer une gamme de masques en tissu fabriqués en France. « Ces nouveaux masques grand public s'appuieront sur la puissance des histoires intemporelles de Disney et de ses personnages iconiques pour répondre aux besoins des visiteurs », précise la firme.

Jusqu'à fin décembre, tous les bénéfices de cette vente seront reversés au Grand Hôpital de l'Est Francilien. Le réseau d'établissements de santé est en effet un partenaire de longue date des parcs d'attraction de Marne-la-Vallée.

Vendus au prix de six euros l'unité, ces masques, certifiés par l'AFNOR et conformes aux recommandations gouvernementales, peuvent être lavés 15 fois. Deux tailles et quatre motifs différents (Mickey, Minnie, Stitch et Marvel) sont prévus pour « encourager les gestes barrière de façon ludique ».

Les bénéfices seront versés au Grand Hôpital de l'Est Francilien, qui inclut les établissements de Marne-la-Vallée, Meaux, Coulommiers et Jouarre, jusqu'au 31 décembre prochain. Disneyland Paris précise que cette opération s'inscrit dans les actions déjà engagées, à l'instar des dons de nourriture, d'équipements de protection et d'autres fournitures médicales aux soignants et aux personnes dans le besoin.

Les hôpitaux et les EHPAD de la région Île-de-France ont notamment pu bénéficier de ponchos de pluie, distribués aux professionnels de santé. Au total, ces dons en nature effectués auprès des hôpitaux et organisation caritatives ont atteint la somme de 5 millions d'euros.