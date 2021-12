Disneyland Paris fermé jusqu'à mi-février

Coup dur pour tous les fans de Mickey. Trois mois et demi après sa réouverture, Disneyland Paris a refermé ses portes en raison de la deuxième vague épidémique de Covid-19 et du reconfinement généralisé. Cette décision a été prise jeudi 29 octobre par la direction du complexe de loisirs. Parcs, hôtels et restaurants n'accueillent plus de visiteurs. Un véritable coup de massue en cette période de vacances scolaires et alors que se profilait le week-end d'Halloween. Une petite lueur d'espoir subsiste toutefois pour les vacances de Noël. Selon un communiqué publié par la direction de Disneyland Paris, les réservations restent, pour l'instant, ouvertes pour des séjours prévus entre le 19 décembre et le 3 janvier. « Nous espérons rouvrir pendant cette période si les conditions sont réunies et si les décisions gouvernementale le permettent », peut-on lire sur ce communiqué. En revanche, les parcs seront de nouveau fermés du 4 janvier au 12 février inclus, période traditionnellement creuse après le pic de Noël. La direction du parc d'attractions invite les personnes qui avaient déjà réservé des billets pour les prochains jours à se rendre sur son site internet pour obtenir des informations concernant les modalités de remboursement.