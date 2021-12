Disneyland Paris et le Département pour l'insertion professionnelle

« Depuis la signature de notre accord, ce sont plus de 700 Seine-et-Marnais qui ont pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé vers l’emploi. Près des trois-quarts des stagiaires, tous métiers confondus, ont intégré nos effectifs. Et près de 90%% de ces stagiaires sont toujours en emploi à Disneyland Paris. » a indiqué Daniel Dreux, vice-président des ressources humaines d’Euro Disney S.C.A.

Jean-Jacques Barbaux, président du Département, salue les résultats de cette coopération entre secteurs public et privé pour favoriser le retour durable de Seine-et-Marnais vers le chemin de l’emploi. Il confirme le soutien et l’engagement du Département pour consolider le dispositif, porté par Initiatives 77, dans les trois ans à venir. « Dans le cadre de la nouvelle politique d’insertion professionnelle du Département, notre volonté est d’échanger avec les entreprises du territoire seine-et-marnais, pour proposer des outils d’insertion vers l’emploi plus performants, notamment des formations adaptées au marché du travail local. »