Disneyland Paris : depuis 30 ans, un partenariat sans failles

L'annonce récente de l'offre publique d'achat formulée par la World Disney Company (WDC) n'a pas empêché Euro Disney, en fin de semaine dernière, de fêter comme il se doit les 25e (signature de la convention) et 30e anniversaires (ouverture du parc) de Disneyland Paris.

Il faut dire que le site, avec ses 14 millions de visiteurs par an, a généré plus de 68 milliards d'euros en valeur ajoutée pour l'économie française (dont 22 milliards d'euros pour la Seine-et-Marne), et reste la première destination touristique européenne.

Lors de la restitution de l'étude sur la contribution économique et sociale du parc tenue avant la célébration proprement dite, Nicolas Ferrand (photo ci-contre), directeur général des établissements publics d'aménagement de Marne-la-Vallée, a mis en avant ces données, en rappelant que le nombre de visiteur sur le site correspondait aux chiffres annuels de la tour Eiffel et du Louvre réunis (qui accueillent respectivement 8,5 et 6 millions de touristes par an).

Le directeur général d'EPA-Marne/EPA-France a poursuivi en louant le caractère « unique » de ce « partenariat public-privé avant l'heure », signé le 24 mars 1984 entre l'Etat, la Région, le Conseil général de Seine-et-Marne, la RATP et le président de la World Disney Company. Un constat partagé par Yannick Imbert, secrétaire général pour les affaires régionales, auprès du préfet de la région Île-de-France, qui a insisté sur la réussite d'un « partenariat gagnant-gagnant », ayant « contribué à l'émergence et au développement d'un territoire ainsi qu'au rayonnement du tourisme en France ».

Ce dynamisme économique « s'est accompagné d'un développement d'infrastructures primaires et secondaires », a-t-il ensuite rappelé, indiquant « qu'au-delà du projet économique et touristique, Disneyland Paris est un formidable projet d'aménagement du territoire ». Tout en spécifiant qu'il ne s'agissait pas pour l'Etat de « porter les intérêts d'une entreprise privée », mais de faire fructifier les retombées en matière de culture, de croissance, de tourisme, d'emploi et de formation, qui profitent en tout état de cause à l'intérêt général.

Le site a en effet accueilli plus de 320 millions de visiteurs depuis 1992, et génère 56 000 emplois - directs, indirects et induits - par an en France (22 000 emplois ont été créés en Seine-et-Marne depuis l'ouverture du parc, principalement dans l'hôtellerie, la restauration et les services), en plus de ses 15 000 salariés travaillant chaque jour sur le parc (85% des employés étant en CDI). Ainsi, pour un emploi créé à Dysneyland Paris, trois seraient générés.

Catherine Powell, présidente d'Euro Disney SAS, a de son côté souligné la « solidité » de cette collaboration, indiquant que le Val d'Europe était de fait une « véritable locomotive de l'Est parisien ». Mais elle s'est gardée d'évoquer le sort des petits porteurs visés par l'offre publique d'achat de la World Disney Company, intervenue dans le contexte des mauvais résultats réalisés par le parc en 2016 (Euro Disney a fait état d'une perte de 705 millions d'euros l'an dernier). Les causes évoquées sont multiples : le mauvais temps, les inondations, les manifestations, les royalties perçues par la maison-mère, ou encore le terrorisme. La présidente d'Euro Disney a souligné en ce sens l'importance du « soutien sans failles » apporté par Jean-Luc Marx, préfet de Seine-et-Marne, dont l'action « se mesure chaque jour ».

La position de leader européen en la matière confère à la firme, selon Catherine Powell, des « devoirs et une responsabilité, celle de faire rayonner dans le monde » la région parisienne et la France. D'ailleurs, l'année 2017 verra également l'ouverture du parc Villages Nature en Seine-et-Marne. Cet équipement touristique, porté par Euro Disney S.C.A. et le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, centré sur le développement durable et l'écotourisme, promet d'offrir une destination à succès pour les courts et moyens séjours.

Et la présidente de conclure « je crois en la France, ce pays fabuleux que le monde entier rêve de visiter. Plus que jamais je veux contribuer à sa réussite ».