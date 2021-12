Disneyland Paris : accord trouvé sur la rupture conventionnelle collective

« Il est convenu que les salariés qui ne seraient pas volontaires au départ et qui ne seraient pas intéressés par un changement d'emploi conserveront leur emploi », est-il écrit dans l'avenant signé le 25 janvier par la direction de Disneyland Paris et quatre syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC et Unsa). Cet avenant à l'accord de RCC, signé début janvier, a été négocié à la demande de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Île-de-France. L'accord de RCC prévoit jusqu'à 1 060 départs parmi les près de 17 000 salariés du parc d'attractions seine-et-marnais, dont 452 suppressions de postes, « étant précisé que les suppressions de postes ne peuvent être que la conséquence du départ basé sur le seul volontariat du salarié ».

Disneyland Paris est fermé depuis le 30 octobre et ne devrait pas rouvrir avant le 2 avril au plus tôt. Au niveau mondial, le groupe Disney prévoit de supprimer 32 000 emplois dans ses activités liées aux parcs d'attractions d'ici à la fin du premier semestre 2021, dont 28.000 aux Etats-Unis, en raison de l'impact de l'épidémie de la Covid-19.