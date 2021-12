Devenez jeune sapeur-pompier

Aujourd'hui, près de 800 jeunes seine-et-marnais, âgés de 13 à 18 ans, s'initient au secourisme et à la lutte contre l'incendie, pratiquent des activités sportives et développent un véritable esprit de solidarité, de civisme et d'altruisme. Ils font partie du corps des jeunes sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne.

Cette activité se déroule dans un cadre associatif. Les actions sont coordonnées par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne (UDSP 77). Pour postuler, les candidats doivent présenter une aptitude médicale, un exemplaire de leur dernier bulletin scolaire et une attestation en natation (50 mètres nage libre). La cotisation annuelle varie entre 70 et 200 euros. Des tests d'incorporation peuvent être également pratiqués. Ils comprennent plusieurs épreuves (français, mathématiques, sport) et un entretien.

Union départementale des sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne : 56, avenue de Corbeil, Melun. Renseignements : 01 60 56 83 00 et www.sdis77.fr.