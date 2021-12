Devenez entrepreneur avec l’Adie

Faire de la création d’entreprise un levier majeur du développement économique et de l’insertion en Île-de- France. Tel est l’objectif de l’Adie à l’initiative de cet événement, qui se déroulera le 3 décembre (15 heures-18 heures) et qui sera ouvert à tous ceux qui veulent “monter leur boîte“. Des échanges avec des créateurs d’entreprise financés et accompagnés par l’Adie auront notamment lieu. Des ateliers et des “speedmeetings“ se dérouleront également pour déconstruire les préjugés liés à l’entrepreneuriat.

Espace Emploi : 7, rue Marc Jaquet, Dammarie-les-Lys. Inscription obligatoire.