Devenez des compagnons du bâtiment !

C'est une tour Eiffel en bois de près de 5 mètres de haut qui vous accueille. Ouvert en 1992 à Saint-Thibault-des-Vignes (tout près de Torcy), ce centre de formation propose plus de 20 formations et dispose d'un internat (24 lits). Les principales filières concernent des corps de métiers traditionnels (charpente, menuiserie, plomberie, maçonnerie, peinture et couverture).

Les valeurs cultivées au sein de cet établissement sont la transmission, l'excellence, le respect et la solidarité. On y perpétue la tradition des Compagnons du Tour de France vieille de plus de 800 ans. « Nous proposons à nos élèves de devenir itinérants », confirme Stéphane Ply, chargé des relations avec les entreprises. Ce Tour de France leur permet d'acquérir de nouvelles compétences, de l'autonomie et de la mobilité. » Dans le cadre de ce Tour de France qui dure entre cinq et sept ans, 30 jeunes séjournent actuellement à Paris pendant un an.

Au total, ce sont 239 apprentis (15-30 ans) qui sont actuellement inscrits à Saint-Thibault-des-Vignes. Un chiffre en hausse. « Le bâtiment souffre encore d'une image vieillotte, mais il attire toujours, car les mentalités évoluent », se félicite Stéphane Ply. Si les modules de maçonnerie et de peinture peinent à recruter, en revanche, la couverture et la plomberie sont très demandées.

Pour être admis, les candidats subissent des tests (français, mathématiques et entretien avec un formateur). Encadrés par des professionnels expérimentés, les élèves portent eux-mêmes leur projet. CAP (niveau 5) et brevet professionnel (niveau 4) valident ces formations qualifiantes et/ou diplômantes. À la sortie, le taux d'employabilité est très élevé (87 % en 2018). « Nos diplômés sont souvent embauchés, surtout après un brevet professionnel, note le chargé des relations avec les entreprises. La réputation du centre joue en leur faveur. »

La formation continue n'est pas oubliée. Réservée aux adultes (entre 25 ans et 50 ans, voire plus) en reconversion et sous différents statuts (contrat de professionnalisation, Région IDF, Pôle Emploi), elle dure de six mois à un an.

Enfin, le Centre de Saint-Thibault-des-Vignes a intégré les questions environnementales en mettant l'accent sur les performances énergétiques et écologiques. Cela se traduit notamment par une sensibilisation à l'éco-citoyenneté et par un apprentissage des gestes de l'éco-bâtisseur.