Développement durable : MaGarantie5ans devient Belong

Créée en 2012 et rebaptisée Belong, cette entreprise agit contre le gaspillage électronique. Elle ambitionne de devenir un acteur incontournable de l'équipement de la maison durable. Cette durée de vie optimisée est à la fois bonne pour la planète (30 millions de tonnes de déchets en moins sur cinq ans en moyenne) et positive pour le pouvoir d'achat, car elle réduit considérablement les dépenses imprévues. Belong a élaboré son propre indice de durabilité, qui prend la forme d'une note de 100 points attribuée à partir de quatre critères : taux de panne, disponibilité des pièces détachées, évaluation des experts (UFC-Que choisir) et évaluation des consommateurs. Le site ne propose que les marques ayant obtenu un score de 80 points minimum avec 30 ventes minimum et 10 réponses par catégorie. Plus l’indice de durabilité est élevé et plus la marque est jugée fiable et durable. A noter que l'ancien appareil est repris et recyclé, afin d'avoir une deuxième vie. Aujourd'hui, Belong entend devenir une référence pour l’équipement de toute la maison en ouvrant notamment de nouvelles catégories de produits (meubles, literies, TV, petits électroménagers et produits reconditionnés).

www.belong.fr