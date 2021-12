Deuxième édition du Village de la Legaltech

Cette rencontre entre acteurs de la LegalTech, professionnels du droit et du chiffre mais aussi entrepreneurs, met en avant les acteurs impliqués dans des démarches d'innovation et proposant des technologies appliquées au droit... en restant très opérationnel sur les solutions du moment et celles à venir.

Les acteurs traditionnels et les start-up sont là... et les conférences permettent d'aborder les questions de modèles économiques ou de marché du droit, d'innovation, de ressources humaines, de management...

38 exposants réunissant les nouveaux acteurs de la LegalTech et les acteurs traditionnels innovants, deux jours de conférences et d'ateliers, toutes les professions du droit, du chiffre et des technologies représentées sur place dans un cadre collaboratif... Pour sa deuxième édition, le village de la LegalTech propose donc un programme encore plus riche et plus ambitieux.