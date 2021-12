Deuxième édition du salon « Impérial chocolat »

Au cœur du circuit de visite du château, la galerie des Cerfs et la salle des Colonnes seront exclusivement réservées à l'événement. Au programme, des démonstrations de fabrication de chocolat, des dégustations, des conseils et des conférences.

La salle de Bal, quant à elle, sera dédiée aux « Quinze chefs-d'œuvre en chocolat », sculptures réalisées par les artisans chocolatiers du salon. Un comédien présentera l'histoire de ces sculptures aux visiteurs. Un salon de thé éphémère sera également installé par Frédéric Cassel. À l'extérieur, l'Office national des forêts assurera la décoration de la cour Ovale.

Le savoir-faire local mis en lumière

L'accueil des enfants sera, cette année, au cœur de la programmation. Pendant trois jours, de nombreuses animations leur seront consacrées, comme des ateliers sur la préparation du chocolat, avec l'aimable participation des Amis du château et de la Maison Cassel. Autre nouveauté, deux concours de pâtisserie, un pour les enfants et un autre pour les adultes, tous deux présidés par Mercotte, la célèbre jurée de l'émission Le Meilleur pâtissier sur la chaîne M6.

Invités d'honneur Invités d'honneur Sous la présidence de Frédéric Cassel, pâtissier-chocolatier et président de l'équipe de France championne du monde de pâtisserie 2013, une quinzaine de grands chocolatiers venus de toute la France et tous les artisans prendront part à la deuxième édition de cet événement dédié au chocolat, dont Jacqueline Mercorelli, dite Mercotte, jurée du concours Meilleur Pâtissier sur la chaîne M6, sera l'invitée d'honneur et la marraine.

Le salon accueillera également certains des Meilleurs ouvriers de France (MOF) et des membres du célèbre réseau Relais Dessert, regroupant les 100 meilleurs pâtissiers du monde comme Aoki (Paris), Jacques Bellanger (Le Mans), Christophe Roussel (La Baule) ainsi que des chocolatiers célèbres comme Comptoir du cacao (Bazoches-sur-Betz), Des lis chocolat (Nemours), Pâtisserie Douceau (Nangis), Chocolat Rochoux (Paris), Maison Mazet (Montargis), Autrement chocolat (Colombes), Chocolat Jovy (Bourges), Chocolat Chapon (Chelles), Rody chocolaterie (Castillonnes), Chocolaterie Castelanne (Nantes) Maison Chaudun (Paris).

Le savoir-faire local sera une fois de plus à l'honneur avec la participation des élèves du lycée hôtelier Antonin Carême de Savigny-le-Temple qui proposeront au public des démonstrations de fabrication de chocolat pendant les trois jours. Les élèves du BTS Tourisme Lycée Couperin prendront également part au salon qui se veut un lieu de transmission des savoirs.

Du vendredi 10 novembre de midi à 19 h et samedi 11 et au dimanche 12 novembre, de 10 à 19 h, dernier accès à 17 h 15.

Accès avec le billet d'entrée au château / Plein tarif : 11 euros / Tarif réduit : 9 euros / Gratuit pour les moins de 26 ans

Plus d'informations : Fontainebleau Tourisme, 4 rue Royale, Fontainebleau. Tél. : 01 60 74 99 99. info@fontainebleautourisme.com