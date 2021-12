Deux “Viseeoners” présents aux Network Days

L'objectif ? Booster les membres confirmés du réseau, avec des conférences inspirantes, tournées vers le développement personnel, la réussite ou encore le marketing de réseau. Vision, motivation, persévérance, valeurs humaines… Pour Joel Pereira, CEO de Viseeon, « si l'on se donne les moyens, on réussit ». Rencontre avec deux membres seine-et-marnais du réseau présents lors de ces deux jours dédiés aux « clés de la réussite ».

Nassim Amejjoud, expert-comptable Viseeon à Boissy-Saint-Léger​

À la différence de cabinets plus traditionnels, à travers nos différents partenariats en interprofessionalité, nous avons la compétence pluridisciplinaire permettant de répondre avec fiabilité aux différents besoins des clients qui sont de plus en plus nombreux. C'est effectivement en cela que nous parlons de full-service, au sens où les cabinets traditionnels ont l'habitude de répondre à des besoins comptables, juridiques, fiscaux ou encore sociaux, mais cela ne va pas plus loin.

Notre objectif, chez Viseeon, c'est de répondre à un panel de besoins beaucoup plus large, comme la gestion patrimoniale ou l'accompagnement pour les financements d'entreprise. Qu'il s'agisse de financer un fonds de commerce, d'acheter des parts de société, de financer l'acquisition d'un bien immobilier… Nous pouvons répondre à énormément de missions connexes. C'est la force de notre réseau et de nos partenariats.



Nous sommes considérés comme disruptifs par rapport à d'autres structures, dans la mesure où nous apportons des solutions technologiques plus avancées, qui permettent de gagner du temps et d'être plus réactifs auprès des clients. Nous avons, par exemple, une application qui nous donne la possibilité d'échanger plus rapidement avec les clients, de mettre à disposition des documents, ou encore de collecter les informations de manière plus réactive. Nous travaillons également sur la donnée, les mentions relatives à l'intelligence artificielle sur notre site. Donc, effectivement, chez Viseeon, nous travaillons fortement cette partie, avec un département dédié à l'IT. C'est encore un autre moyen de se démarquer de la concurrence.

Caroline Helin, expert-comptable Viseeon, à Bois-le-Roi

Le marketing de réseau, chez Viseeon, consiste à coopter un autre confrère ou une autre consœur dans le réseau, puis à l'accompagner. C'est un modèle économique très peu répandu en France et en Europe. Nous avons un système de rémunération équitable envers tous les experts-comptables du réseau et surtout de manière limitée.

Le marketing de réseau est donc pour nous une source complémentaire de revenus. Ce système nous permet de diversifier notre rémunération et par là même de diluer le risque. Cela nous apporte surtout du temps supplémentaire, tant pour nos objectifs professionnels que personnels. De plus, la personne cooptée dispose de cette même chance, puisqu'elle est libre de parrainer.



Il peut s'agir d'un confrère salarié dans un cabinet ou une entreprise qui se montre désireux de se mettre à son compte. Il va donc devenir indépendant, constituer son cabinet et intégrer le réseau.

Viseeon peut également intéresser des experts-comptables déjà installés. Ces derniers peuvent être en quête d'outils diversifiés, souhaiter mettre un terme à leur isolement, ou rechercher une autre source de rémunération.

Le parrain a un rôle d'accompagnateur du filleul dans le réseau, pour l'aider à poser sa vision, pour l'accompagner dans sa réussite entrepreneuriale, le coacher dans sa recherche de clients. De sorte qu'il puisse ensuite faire entrer lui-même des confrères et consœurs dans le réseau.

Le parrain n'est pas là pour donner la main à son filleul, il s'agit plus d'une transmission d'expérience, d'apporter un surplus de stimulation quand il faut. C'est une relation humaine avant tout. Je suis présente pour mes filleuls dans les bons moments comme dans les étapes plus difficiles de leur vie entrepreneuriale.