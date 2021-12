Deux sites labellisés Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 à Paris-Vallée de la Marne

« En 2024, Paris-Vallée de la Marne aura la chance d'accueillir sur son territoire les épreuves olympiques de canoë, de kayak et d'aviron, au stade nautique olympique de Vaires-Torcy », rappelle la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne qui a obtenu en novembre 2019 le label “Terre de Jeux 2024 “Elle souhaite se mobiliser pleinement aux côtés des villes également labellisées : Chelles, Pontault-Combault, Torcy et Vaires-sur-Marne. Il s'agit, pour l'interco, de faire des Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 un événement structurant pour le développement de la pratique sportive sur son territoire.

Parallèlement à cette candidature, la communauté d'agglomération a proposé deux équipements pouvant faire office de Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024 : le Nautil de Pontault-Combault, et le futur Centre aquatique intercommunal de Champs-sur-Marne.

Ces deux équipements ont finalement été retenus par le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (IPC). Cela signifie concrètement que ces équipements seront intégrés au catalogue qui sera proposé aux délégations étrangères pour l'entraînement et la préparation aux JOP 2024. Le Nautil sera donc proposé pour la natation artistique. Dans un second temps, ce complexe sportif sera également candidat pour l'accueil de l'escalade, si l'agglomération obtient la confirmation que cette discipline est bien inscrite au calendrier des Jeux Olympiques.

Le Centre aquatique intercommunal sera, de son côté, proposé pour la natation olympique et paralympique. Sa construction a débuté le 8 septembre dernier. L'ensemble sera implanté à l'angle de la rue de Galilée et de l'avenue Blaise-Pascal, à proximité de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, sur une surface d'environ 16 480 m2. Il faut dire que l'agglo a prévu d'y créer un club de natation. Ce dernier aura deux missions : favoriser la natation sportive de proximité et organiser la montée en puissance vers le haut niveau des meilleurs nageurs du territoire.