Deux secrétaires d'Etat soutiennent les Jeunes Européens

Les deux secrétaires d'Etat, chargés respectivement des Affaires européennes et de la Jeunesse et de l'Engagement, étaient les invités d'honneur des Jeunes Européens le 27 août. Ce mouvement, qui fête cette année son 30e anniversaire et qui compte 30 000 adhérents dans toute l'Europe, s'est réuni durant quatre jours à la ferme de la Boulaye, à La Chapelle-Gauthier. Plus d'une centaine de jeunes venus de toute la France étaient présents.

Accompagnés de Lionel Beffre, le préfet de Seine-et-Marne, Clément Beaune et Sarah El Haïry ont échangé avec ces jeunes bénévoles sur l'État de droit et les ambitions climatiques en Europe.