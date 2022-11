Deux secrétaires d’Etat font la promotion du développement rural

Laurence Boone et Dominique Faure se sont vu présenter deux projets initiés dans le cadre de la politique européenne de développement rural, au service de la population et du territoire. Accueillies par les élus locaux et par Nadège Baptista, préfète déléguée de Seine-et-Marne pour l’égalité des chances, les deux secrétaires d’Etat se sont d’abord rendu à Villecerf pour visiter le café multiservices de la commune et échanger avec l’ensemble des porteurs du projet. Elles sont allées ensuite visiter la “Conserverie de laForêt“, à Samois-sur-Seine. Cette entreprise artisanale, financée par les fonds Leader et par la Région Île-de-France, valorise les productions des agriculteurs locaux.

