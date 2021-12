Deux résidences lancées à Serris

Issu d'une consultation portée par Real Estate Development by Euro Disney, le programme Esprit Faubourg a été lancé par Éric Rolloy, président du groupe Promogim, Philippe Descrouets, maire de Serris, Christophe Giral, directeur immobilier d'Euro Disney, et Laurent Girometti, directeur général d'EpaMarne. La résidence de 148 logements (90 logements collectifs, 8 maisons en accession libre, 50 logements collectifs sociaux) est composée de plusieurs bâtiments proposant une architecture inspirée des anciens faubourgs. Les différentes réalisations reprennent des éléments architecturaux qui rappellent un octroi, une usine, une guinguette ou encore des maisons de bourg.

Porté par Promogim et l'agence d'architecte Arcas Paris, ce programme est marqué par une démarche de développement durable. Hommage à l'architecture typique de l'Île-de-France, le projet fait la part belle à des matériaux innovants et prend place à deux pas d'un parc paysager structurant de Serris. « Conjuguant inventivité architecturale, dynamisme économique et qualité de vie, le territoire de Val d'Europe est un des plus attractifs d'Île-de-France », explique Éric Rolloy, président du groupe Promogim. Les travaux débuteront au quatrième trimestre 2019 pour une livraison prévue au quatrième trimestre 2021.

La résidence Laureden pose sa première pierre

Cette résidence senior, développée par Pichet dans le Bourg de Serris, boulevard Robert Thiboust, comportera 96 logements avec des équipements adaptés et des services qui se veulent de qualité : stationnements externes privatifs, parc, potager, boulodrome, locaux communs pour accueillir des activités de groupe et des professionnels ainsi qu'un service de conciergerie accessible depuis chaque appartement. Ce projet a été développé à l'initiative du maire de Serris, Philippe Descrouet, qui souhaitait une résidence pour personnes âgées supplémentaire sur la Commune. Suite à l'appel d'offres lancé par Epamarne, Pichet a été retenu pour développer cette résidence Senior qui proposera des logements du T1 au T3 et qui devrait être livrée fi n 2020.