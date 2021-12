Deux résidences dédiées à l'insertion inaugurées à Chessy

Sur une parcelle de 2 844 m², les deux résidences à l'architecture art-déco ont été conçues pour compléter l'offre de logements de cette zone dynamique. Les résidences Duke Ellington et George Gershwin proposent 251 nouveaux logements, gérés par l'association Accueil et Promotion.

Plus précisément, la première compte 147 logements équipés (49 T1, 88 T1', 9 T1 Bis), accompagnés d'espaces et d'équipements collectifs. Elle s'adresse principalement aux étudiants de 18 à 30 ans et aux jeunes en alternance. La seconde s'adresse aux personnes aux revenus modestes. Elle propose 104 logements équipés (47 T1, 36 T1', 5 T1 bis, 13 T2, 2 T3).

Afin de faire de cette résidence un lieu d'entraide, des accompagnements, animations collectives, réunions thématiques et événements seront régulièrement proposés. Des mesures de médiation et de soutien à la parentalité seront aussi assurées. Le public ? Des jeunes souhaitant un logement temporaire pour des raisons de mobilité professionnelle (stagiaires, CDD, apprentis, travailleurs saisonniers...), des personnes à faibles ressources, isolées, couples avec ou sans enfant et familles monoparentales.

Les admissions respecteront le référentiel des critères d'accès partagés du département de Seine-et-Marne appliqué par tous les gestionnaires départementaux.

L'opération bénéficie de la certification H & E (Habitat et Environnement). À l'ouest de la parcelle se trouve la commune de Montévrain ; au nord, les coulisses des deux parcs d'attraction Disney composés de bureaux ; à l'est, le parc des studios de Walt Disney. Le terrain est desservi par RER A de Val d'Europe distant de 300 m.