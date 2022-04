Deux nouvelles résidences sociales à Chelles

Construit dans la foulée de la cité cheminote dans les années 1960, le quartier des Arcades fleuries va connaître un renouvellement total. Il propose désormais une plus grande variété de logements répondant aux standards actuels de confort, de performance énergétique et de respect de l’environnement.

Réalisée par Promogim pour un coût total de 9,9 millions d’euros TTC, la résidence de la Fromione propose 54 logements (appartements T1 au T5), tandis la résidence Maurice Baquet (du T1 au T5 répartis dans trois immeubles), construite en maîtrise d’ouvrage directe (7,2 millions d’euros), compte 40 appartements. Les deux réunies ont permis de loger les locataires d’immeubles voués à la démolition. Une charte de relogement a en effet été signée, dans le cadre de ce programme immobilier, tout comme l’accompagnement des déménagements et la mise en œuvre d’animations, afin de favoriser le lien social.

Dans les deux résidences, les loyers sont adaptés à différents revenus. Ainsi, pour la résidence Fromione, le loyer moyen mensuel d’un T2 varie de 379 à 639 euros. D’autre part, ces nouveaux logements répondent aux exigences en matière d’économie d’énergie et de maîtrise des charges avec notamment une isolation acoustique et thermique extérieure performante. Les résidences sont d’ailleurs labélisées NF HQE et RT 2012-10 %. Précision importante, tous les logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). À terme, ce nouveau quartier proposera 660 logements sociaux ou en accession, une maison de quartier, une résidence senior, une crèche, des locaux médicaux, une trame verte et une nouvelle liaison avec la cité cheminote historique et ses 552 pavillons en cours de réhabilitation.

À noter, enfin, que ces deux chantiers ont permis à 19 personnes (dont neuf issues de Chelles, Champs-sur-Marne, Brou et Noisiel) d’effectuer 7 124 heures d’insertion par l’activité économique (IAE). Deux collaborations se sont même conclues par la signature d’un CDI, dans le cadre d’une convention de partenariat avec la Maison intercommunale pour l’insertion et l’emploi (M2IE).