Deux nouvelles résidences à Moussy-le-Neuf

Entreprise sociale pour l’Habitat et filiale d’Action Logement, Clésence a inauguré deux nouvelles résidences sur la commune de Moussy-le-Neuf. La pose de la première pierre d’un futur ensemble a également eu lieu au même moment. L’ambition est d’offrir davantage de logements locatifs accessibles sur ce territoire, afin de compléter les deux autres programmes livrés en 2018 et en 2019. Ces projets s’inscrivent dans la volonté de Clésence d’étendre son patrimoine autour de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le but est de permettre aux salariés des entreprises environnantes et aux familles de Moussy-le-Neuf des logements conjuguant loyers modérés et confort.