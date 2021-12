Deux nouveaux présidents à la CMA 77 et à la CCI 77

Ancien président de la fédération BTP 77 de 2013 à 2020), Thierry Fromentin a succédé à Elisabeth Détry à la présidence de la Chambre de métiers et de l’artisanat Île-de-France Seine-et-Marne. Cet homme de terrain de 62 ans a exprimé sa volonté de défendre et de représenter les intérêts de tous les artisans seine-et-marnais. « Je remercie chaleureusement tous les artisans qui se sont mobilisés à nos côtés. Dans la continuité du précédent mandat, les 25 élus de Seine-et-Marne auront à cœur d’être au plus près des territoires afin de servir au mieux les artisans », a-t-il déclaré.

De son côté, Jean-Charles Herrenschmidt a pris la suite de Jean-Robert Jacquemard comme président de la Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne. Diplômé de l’ESSEC et de l’INSEAD, cet homme de 60 ans a effectué sa carrière dans les secteurs bancaire et automobile. Il est notamment l’actuel président du Conseil européen du commerce et de la réparation automobile (CECRA).