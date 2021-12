Deux nouveaux adhérents rejoignent le réseau « Produit en Île-de-France »

Créée en 2018 par la Région pour promouvoir les productions agricoles et alimentaires du territoire francilien, « Produit en Île-de-France » est devenu le premier réseau de producteurs locaux et d'entreprises innovantes. Son développement est assuré par « Île-de-France Terre de saveurs » et déjà plus de 2 850 produits régionaux portent sa signature.