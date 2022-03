Deux morts sur les routes de Croissy-Beaubourg et Varreddes

Le premier a été tué lors d’un accrochage avec une dépanneuse sur la Francilienne. Le second est décédé après avoir perdu le contrôle de sa voiture sur la Départementale 121. Concernant le premier drame et selon les premiers éléments de l’enquête, la dépanneuse était stationnée sur la bande d’arrêt d’urgence, derrière une voiture en panne, mais elle dépassait, semble-t-il, sur la chaussée. Le pilote du scooter n’a pu l’éviter et a lourdement chuté. Malgré les efforts des médecins du Samu 77, il n’a pu être réanimé. Le conducteur de la dépanneuse, lui, a été placé en garde à vue.

D’autre part, un terrible accident s’est produit de nuit sur la D 121, entre Varreddes et Congis-sur-Thérouanne. Le conducteur d’une Renault 19 a perdu le contrôle de son véhicule, qui a fini sa course dans les arbres bordant cette route longeant le canal de l’Ourcq réputée dangereuse. C’est le passager, âgé de 17 ans, qui a pu alerter les secours, malgré des blessures sérieuses. Il a été ensuite héliporté à l’hôpital parisien de La Pitié-Salpêtrière où ses jours ne sont plus en danger. Les gendarmes de la brigade de Lizy-sur-Ourcq ont été chargés de l’enquête.